V Sloveniji odkrili prvi primer z novim koronavirusom okužene domače živali

Ljubljana, 2. decembra - Strokovnjaki Nacionalnega veterinarskega inštituta na ljubljanski veterinarski fakulteti so v torek pri testiranju prisotnosti novega koronavirusa odkrili prvi primer okužene domače živali v Sloveniji. Okužen je bil beli dihur, ki je imel prebavne težave in prihaja iz gospodinjstva, v katerem so pred tem potrdili okužbo z novim koronavirusom.