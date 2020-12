Pahor pozval vlado in vodstvo STA, naj razčistita odprta vprašanja

Ljubljana, 2. decembra - Slovenska tiskovna agencija kot agencijski servis opravlja pomembno poslanstvo v javnem interesu, zato njen obstoj ne sme biti ogrožen, meni predsednik republike Borut Pahor. Vlado in vodstvo agencije je zato pozval, da skladno s predpisi razčistita vprašanja, zaradi katerih je prišlo do zastoja financiranja STA, so sporočili iz Pahorjevega urada.