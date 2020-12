Želja Janeza Goriška je vrnitev rekorda nazaj pod Ponce

Planica, 7. decembra - Planiška letalnica bratov Lada in Janeza Goriška, po zaslugi katerih se že od vsega začetka premika meje v smučarskih poletih, bo to sezono praznovala 52 let. Doslej je v Planici "padlo" 28 svetovnih rekordov, Janez Gorišek si želi, da bi se rekordna znamka spet vrnila v domovino. Tokrat bodo tekme pod Poncami prvič na SP v popoldanskih urah.