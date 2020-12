Britansko Narodno gledališče s platformo za predvajanje dramskih del

London, 3. decembra - Britansko Narodno gledališče je vzpostavilo platformo pretočnih vsebin National Theatre at Home, ki bo gledališču pomagala do nujnih prihodkov. Cena posamezne predstave na platformi je med 6,9 in 9,2 evra, mesečna naročnina pa 11,5 evra. V predstavah, ki so trenutno na ogled, med drugim igrata Helen Mirren in Tom Hiddleston.