Biden postavlja nove pogoje za vrnitev ZDA k iranskemu jedrskemu sporazumu

Washington/Teheran, 2. decembra - Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden bo za vrnitev ZDA v iranski jedrski sporazum in odpravo ameriških sankcij postavil nove pogoje. Iran bo moral predvsem dati dodatna zagotovila glede proizvodnje obogatenega urana, pa tudi odgovoriti na skrbi v regiji zaradi spornih dejavnosti v Libanonu, Iraku, Siriji in Jemnu, je dejal za New York Times.