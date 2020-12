Opozicijski poslanci zahtevali sklic odbora za kulturo o financiranju STA

Ljubljana, 2. decembra - Opozicijski poslanci so zahtevali sklic seje odbora DZ za kulturo o ustavitvi financiranja STA iz proračuna. Poslanci so opozorili, da gre za nedopusten pritisk na medije in uredniško neodvisnost. Seja bo potekala v petek. Glede vprašanja, ali je STA dolžna vladi posredovati tudi dokumente o opravljanju tržne dejavnosti, pa se niso opredelili.