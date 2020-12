Na Kitajskem v sezoni 2020/21 brez zimskih svetovnih pokalov

Nanjing, 2. decembra - Mednarodna smučarska zveza Fis je v sodelovanju s kitajskimi organizatorji odpovedala vsa tekmovanja v svetovnem pokalu, ki so bila v aktualni zimski sezoni 2020/21 na Kitajskem načrtovana v alpskem smučanju, smučarskih skokih, smučarskih tekih in nordijski kombinaciji, so danes sporočili iz Fis, poročajo tiskovne agencije.