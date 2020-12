Dokumentarni film Kostarika nagrajen na festivalu v ZDA

Ljubljana, 2. decembra - Dokumentarni film Kostarika - biodiverziteta v tropskem gozdu je bil nagrajen na mednarodnem festivalu Nature Without Borders v mestu Nassau v ameriški zvezni državi Delaware. Film avtorice Anje Čuček in direktorja fotografije Permeta gledalca popelje skozi razkošno in neokrnjeno naravo kostariških tropskih pragozdov.