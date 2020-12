V UKC Ljubljana pozivajo k izogibanju aktivnostim, ki bi lahko pripeljale do poškodb

Ljubljana, 2. decembra - Zaradi epidemije covida-19 deluje celoten zdravstveni sistem na robu zmožnosti. Ob prvem snegu in poledici pa po besedah travmatologa Uroša Tominca iz UKC Ljubljana pričakujejo porast števila poškodovancev. To bi lahko pomenilo kolaps sistema, zato v UKC pozivajo vse, naj se ne izpostavljajo aktivnostim, ki bi lahko pripeljale do poškodb.