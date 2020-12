Mariborski policisti pri preiskavi vloma naleteli še na kokain

Maribor, 2. decembra - Mariborski policisti so v ponedeljek po odredbi tamkajšnjega okrožnega sodišča zaradi suma vloma v osebni avtomobil sredi septembra opravili hišno preiskavo pri osumljencu z območja Maribora. Njihovi sumi so se potrdili, zato bodo osumljenca kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu. Ob tem so pri njem našli tudi kokain.