Umrl galerist in kulturni ustvarjalec Lado Smrekar

Ljubljana, 2. decembra - V 93. letu starosti je preminil galerist, učitelj in vsestranski kulturni ustvarjalec Lado Smrekar. Med drugim je osnoval Gorjupovo galerijo in Galerijo Božidar Jakac v kostanjeviškem samostanu, utemeljil pa je tudi model policentričnega kulturnega razvoja, ki je od 60. let minulega stoletja veljal za temeljni koncept slovenske kulturne politike.