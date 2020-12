Barnier: Možnost dogovora z Londonom mesec pred iztekom roka ostaja negotova

Bruselj, 2. decembra - Možnost za dogovor o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom manj kot mesec pred koncem prehodnega obdobja po brexitu ostaja negotova, je danes opozoril glavni pogajalec EU za brexit Michel Barnier. Kot je dodal, ne more zajamčiti, da bo dogovor dosežen, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP opozorili viri v Bruslju.