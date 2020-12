Čeferin in von der Leynova v četrtek o podnebnih spremembah in covidu-19

Bruselj, 2. decembra - Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin se bo v četrtek virtualno sestal s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Pogovarjala se bosta o vrsti tem - podnebnih spremembah, covidu-19, vlogi športa in nogometa v Evropi ter o sodelovanju komisije in Uefe, so sporočili v komisiji.