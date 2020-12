Ljubljana, 2. decembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi zdrsov tovornih vozil na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Senožečami in Nanosom ter med Postojno in počivališčem Ravbarkomanda proti Ljubljani, na vipavski hitri cesti pa je med predorom Barnica in pokritim vkopom Rebrnice zaprt vozni pas proti Razdrtemu.