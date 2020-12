Ministri za zaposlovanje Slovenije, Nemčije in Portugalske o aktualnih temah

Ljubljana, 2. decembra - Ministri za zaposlovanje in socialne zadeve Slovenije, Nemčije in Portugalske so na torkovem srečanju z evropskim komisarjem Schmitom in socialnimi partnerji na evropski ravni razpravljali o aktualnih pobudah na področju zaposlovanja in socialnih zadev. Državna sekretarka Mateja Ribič je napovedala konstruktivno sodelovanje Slovenije.