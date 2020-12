Kranj po desetletju in pol pripravljen na vrhunski vaterpolo

Ljubljana, 2. decembra - Vaterpolisti kranjskega Triglava od petka do nedelje gostijo kvalifikacijski turnir skupine C za evropski pokal LEN. V največje gorenjsko mesto prihajajo OSC Budimpešta, beograjska Crvena zvezda in francoski Noisy in v Kranj vračajo spomine, ko se je Triglav pred dvema desetletjema boril za ligo prvakov.