V BiH uspeli zmanjšati prihod nezakonitih migrantov

Zagreb/Sarajevo, 2. decembra - Število migrantov, ki so letos nezakonito vstopili v BiH, je občutno manjše kot lani, je v torek povedal minister za varnost BiH Selmo Cikotić v pogovoru za sarajevsko televizijo Hayat. Dejal je, da so z okrepljenim delom pristojnih državnih služb zmanjšali dnevno število prihodov nezakonitih migrantov v državo s 150 do 200 na 20 do 30 v novembru.