Sašo Bertoncelj prvi adut slovenske vrste na EP

pripravila Zala Zaletel

Ljubljana/Mersin, 8. decembra - Slovenski telovadci so pričakali edini vrhunec koronske sezone 2020 - evropsko prvenstvo za mladince in člane. Po odpovedih in dveh preložitvah je izvedbo sprejel turški Mersin, ki je bil v preteklosti že nekajkrat srečen kraj za slovensko gimnastiko. Prvi adut bo tudi tokrat Sašo Bertoncelj, ki bo na konju z ročaji lovil novo kolajno.