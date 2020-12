Na dražbo porcelanasti športni copati Adidas in Meissen

New York, 3. decembra - Avkcijska hiša Sotheby's bo na dražbi ponudila par športnih copatov, izdelanih iz usnja in porcelana. Zanje se nadejajo iztržiti približno milijon dolarjev. Ponudbe za unikatni izdelek, ki je nastal v sodelovanju s proizvajalcem športne opreme Adidas in izdelovalcem porcelana Meissen, bo mogoče oddati med 7. in 16. decembrom.