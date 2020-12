Podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj le v primeru nezmožnosti usposabljanja

Ljubljana, 2. decembra - Veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah bo samodejno podaljšana do 28. februarja 2021 le za tista dovoljenja, ki jih zaradi nezmožnosti usposabljanja trenutno ni mogoče podaljšati, so pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo. Gre za dovoljenja, ki potečejo med 16. novembrom in 17. decembrom.