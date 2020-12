Nujno sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 ob 11. uri

Ljubljana, 2. decembra - Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri bodo sodelovali namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni na NIJZ Nuška Čakš Jager, direktorica družbe DEOS Irena Vincek, predstavnik MNZ Borut Jakopin in vladni govorec Jelko Kacin, bo ob 11. uri in bo potekala preko sistema Zoom, so sporočili iz Ukoma.