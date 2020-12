ZNP: Direktor STA in Ukom naj v korist zaposlenih čim prej rešita spor

Ljubljana, 2. decembra - Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) direktorja Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojana Veselinoviča in Urad vlade RS za komuniciranje (Ukom) poziva, naj čim prej rešita spor, predvsem ker je to v interesu zaposlenih na STA in njenega nemotenega delovanja.