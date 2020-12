Wilczynski na Animateki o 14-letnem ustvarjanju avtorskega animiranega celovečerca

Ljubljana, 2. decembra - Na programu CEE Animation Experience na AnimatekiPRO je dopoldne potekala specialka o nastajanju filma Ubij to in zapusti to mesto poljskega režiserja Mariusza Wilczynskega. Ta je razkril, kako je okrog 14 let pripravljal svoj celovečerni prvenec, v katerem je ustvaril naracijo z uporabo čustev in občutij, zato da gledalca ob ogledu vodi srce.