Na okrogli mizi o iskanju dogovora za dvig produktivnosti

Ljubljana, 2. decembra - Če ne želimo pokojninske reforme, ki bo znižala pokojnine, bo treba povečati produktivnost. Kako bi to dosegli, je zapisano v dokumentu, ki ga je Združenje Manager predstavilo na nedavnem kongresu, danes pa so o njem razpravljali predstavniki vlade, sindikatov, menedžerjev in stroke. O ukrepih bo treba doseči širše soglasje.