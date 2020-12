Ifo: V nemški avtomobilski industriji več pesimizma

München, 2. decembra - Pričakovanja nemških avtomobilskih proizvajalcev in njihovih dobaviteljev za prihodnje mesece so se poslabšala, ugotavlja münchenski inštitut za ekonomske raziskave Ifo. Novembra se je vrednost kazalnika znižala četrti mesec zapored, in sicer s 16,3 točke na minus štiri točke. Podjetja so medtem trenutno stanje ocenila bolje kot mesec prej.