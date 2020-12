Zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom štiri osebe v bolnišnici

Ljubljana, 2. decembra - V stanovanju v Ljubljani so v torek popoldne našli štiri nezavestne osebe, ki so jih zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana. Gre za člane iste družine, njihovo življenje pa ni več ogroženo, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.