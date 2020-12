Ameriške nogometašice izsilile delno enakopravnost z moškimi

Los Angeles, 2. decembra - Članice ameriške nogometne reprezentance na čelu s kapetanko Megan Rapinoe so v pravnem sporu o slabših delovnih pogojih kot moški dosegle dogovor z nogometno zvezo ZDA. Potovanja z letali, hoteli, poligoni za trening in oprema pomožnega osebja bi morali biti v prihodnosti primerljivi s pogoji, kot jih imajo moški, poročata AP in New York Times.