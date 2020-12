V NBA pred novo sezono v veliki negotovosti

Los Angeles, 2. decembra - Trenerji in igralci v severnoameriški košarkarski ligi NBA novo sezono, ki naj bi se začela 22. decembra, pričakujejo v vzdušju negotovosti in spraševanj, kako bo na sezono vplivala pandemija novega koronavirusa. Na začetku priprav je bilo v trenerskih štabih in med igralci opaziti nelagodje, poročanje ameriških medijev povzema nemška dpa.