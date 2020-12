Zrušil se je znameniti radijski observatorij Arecibo v Portoriku

Arecibo, 2. decembra - V Portoriku se je v torek zrušil znameniti vesoljski radijski observatorij Arecibo, ki so ga prikazali v enem od filmov o Jamesu Bondu. Inženirji so to pričakovali in so opozarjali na nevarnost, ameriška nacionalna fundacija za znanost (NSF) pa je novembra sprejela odločitev, da ga bodo podrli.