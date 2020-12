S&P 500 in Nasdaq trgovanje zaključila z rekordi

New York, 1. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnji dan trgovanja sklenili v zelenem, S&P in Nasdaq rekordno. Optimizem vlagateljev zaradi prihajajočega cepiva proti novemu koronavirusu in ponovne razprave v kongresu o spodbujevalnih ukrepih gospodarstvu so prevladali nad skrbmi zaradi naraščajočih okužb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.