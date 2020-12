V derbiju tesna zmaga Kranjčank

Ljubljana, 1. decembra - Košarkarice v 1. SKL so danes odigrale dve zaostali tekmi. V tekmi 6. kroga so proti zasedbi iz Grosupljega v zanimivi končnici zmagale igralke Jasmina sport Ledite (71:68), na derbiju med ekipama Triglava in Ježice pa so po boljši igri v drugem polčasu zmagale Kranjčanke z 58:56.