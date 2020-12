Policija pri osumljencu našla parfume in nakit

Ljubljana, 1. decembra - Ljubljanski policisti obravnavajo osumljenca, pri katerem so našli več predmetov, ki so bili domnevno ukradeni, oškodovanci pa niso znani. Med drugim gre za dražjo uro, parfume, prstane, verižice in uhane. Policija prosi vse, ki bi predmete prepoznali, da jih o tem obvestijo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.