Po koncu pandemije povečanje evropskih sredstev za kulturo

Ljubljana, 1. decembra - Minister za kulturo Vasko Simoniti je sodeloval na neformalni videokonferenci ministrov EU, pristojnih za kulturo in avdiovizualni sektor. Na konferenci se je nemška ministrica za kulturo Monika Grütters zavzela za močno in združevalno EU, pri čemer naj kultura in mediji odigrajo pomembno vlogo, in izpostavila povečanje sredstev za kulturo.