Ministri EU o preživetju evropskega športa v in po krizi

Bruselj, 1. decembra - Ministri, pristojni za šport v Evropski uniji, so na današnji videokonferenčni seji zavzeli za preživetje evropskega modela športa, ki ga je pandemija novega koronovirusa zelo prizadela, kar pomeni tako ohranjanja športa za vse kot tudi vrhunskega tekmovalnega. To je izpostavila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.