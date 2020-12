Prvi cepivi proti covidu-19 čakata na dovoljenje v EU, države se pripravljajo na cepljenje

pripravila Vesna Rojko

Berlin/Amsterdam, 1. decembra - Možnost cepiva proti covidu-19 je postala bolj otipljiva, potem ko so podjetja Pfizer in BionTech ter Moderna pri Evropski agenciji za zdravila (Ema) vložila vlogo za pogojno dovoljenje za promet svojih cepiv. Ema naj bi odločitev sprejela do konca leta oziroma 12. januarja. Vse več držav se medtem pripravlja na cepljenje.