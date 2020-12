Na posvetu veliko upanje v ponoven zagon transatlantskih odnosov

Ljubljana, 1. decembra - Upanje v ponoven zagon transatlantskih odnosov po zmagi Joeja Bidna na volitvah v ZDA je veliko, so danes ugotavljali na ameriško-evropskem posvetu, ki ga je pripravila pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Spoštovanje človekovih pravic, vladavine prava in liberalne demokracije postaja spet pomembno na obeh straneh Atlantika, so menili.