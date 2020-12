Ljubljana, 6. decembra - Obeležujemo god sv. Miklavža. Po ljudskem izročilu je Miklavž ponoči obiskal otroke in jim pustil drobna darila. Dogajanje so sicer letos prilagodili epidemiološkim ukrepom. Nekatere občine so se odločile za okrnjen program, druge pa so sredstva namenile dobrodelnosti.