Evropski ministri sprejeli teritorialno agendo 2030

Ljubljana, 1. decembra - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak se je udeležil spletnega neformalnega srečanja ministrov EU, pristojnih za teritorialno kohezijo. Ministri so sprejeli teritorialno agendo 2030, ki poudarja pomen upoštevanja prostorske dimenzije v različnih politikah za uravnotežen in trajnosten razvoj evropskega prostora.