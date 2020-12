Postojnska občina s številnimi novimi okužbami

Postojna/Nova Gorica, 1. decembra - V Občini Postojna so v ponedeljek našteli kar 28 novih okužb z novim koronavirusom. Po besedah poveljnika regijskega štaba Civilne zaščite (CZ) za Notranjsko Sandija Curka do zadnjih okužb ni prišlo v tamkajšnjih domovih za ostarele ali pa med zaposlenimi v določenem podjetju, pač pa so okužbe razpršene med občani po celotni občini.