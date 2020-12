Evropska komisija v okviru sheme Sure nakazala še 8,5 milijarde evrov

Ljubljana, 1. decembra - Evropska komisija je v tretjem nakazilu v okviru sheme Sure za pomoč pri zaščiti in ohranjanju delovnih mest v luči pandemije covida-19 petim članicam EU nakazala 8,5 milijarde evrov ugodnih posojil. Prejele so jih Belgija, Madžarska, Portugalska, Romunija in Slovaška.