Ljubljanska borza: Indeks izgubil tretjino odstotka

Ljubljana, 1. decembra - Borzni posredniki na ljubljanski borzi so danes sklenili za 1,41 milijona evrov poslov, indeks SBI TOP pa je izgubil tretjino odstotka. Največ prometa, za 883.230 evrov, je bilo ustvarjenega z delnicami Krke, ki so izgubile 0,23 odstotka. Največ so v prvi kotaciji sicer danes izgubile delnice Save Re in Telekoma Slovenije.