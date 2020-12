Inovatorji iz Šentjerneja ustvarili brezstični kropilnik za blagoslovljeno vodo

Šentjernej, 1. decembra - Inovatorji in konstruktorji iz Šentjerneja so se po tistem, ko so spomladi na podlagi navodil za preprečevanje širjenja novega koronavirusa blagoslovljeno vodo umaknili iz kropilnikov po cerkvah, lotili iskanja načina, da bi jo ponovno vrnili na mesto ob vstopu v cerkve. Nastal je brezstični kropilnik s prvinami slovenske dediščine.