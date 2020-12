Novomeški kriminalisti odkrili večjo gospodarsko goljufijo

Novo mesto, 1. decembra - Novomeški kriminalisti so po večletni obsežni preiskavi kaznivih oškodovanj s področja gospodarske kriminalitete v Posavju in na Dolenjskem odkrili večje število osumljencev oškodovanja upnikov, kršenja temeljnih pravic delavcev, davčnih zatajitev in drugih kaznivih dejanj. Ovadili so več osumljencev, ovadbe pa se nanašajo tudi na podjetja.