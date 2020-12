Odbor za izobraževanje podprl predlog zakona o obravnavi otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami

Ljubljana, 1. decembra - Odbor DZ za izobraževanje je podprl predlog zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami v vzgoji in izobraževanju. Predlog, ki ga mora na plenarni seji obravnavati še DZ, ureja celostno delovanje vzgojnih zavodov in način njihovega dela, na odboru pa je bil deležen soglasne podpore.