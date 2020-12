Na sojenju v aferi preskakovanja čakalnih vrst tokrat o ogledih brniškega letališča

Ljubljana, 1. decembra - Na Okrožnem sodišču Ljubljana se je danes nadaljevalo sojenje v aferi preskakovanja čakalnih vrst v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Med drugim so zaslišali tri zaposlene na brniškem letališču, ki so pojasnili, da je bilo individualno vodenje po letališču brezplačno in stalna praksa.