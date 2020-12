Enote krvne plazme doslej prejelo pet bolnikov s covidom-19

Ljubljana, 1. decembra - Na Zavodu RS za transfuzijsko medicino so od julija do danes opravili že 300 odvzemov krvi oz. plazme tistih, ki so preboleli covid-19, je na novinarski konferenci pojasnila Polonca Mali iz Zavoda za transfuzijsko medicino. Doslej je enote krvne plazme za zdravljenje covida-19 prejelo pet bolnikov, še 80 enot je pripravljenih na uporabo, je dodala.