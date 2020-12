Potovalni mehurček med Hongkongom in Singapurjem preložili za nedoločen čas

Hongkong, 1. decembra - Hongkong in Singapur sta danes za nedoločen čas odpovedala vzpostavitev potovalnega mehurčka, v okviru katerega bi lahko iz enega mesta v drugo z letalom dnevno potovalo po 200 ljudi. To je nov udarec za v pandemiji covida-19 že tako prizadet turizem in letalski promet, medtem ko se Hongkong sooča s porastom okužb z novim koronavirusom.