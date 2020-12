Društvo oblikovalcev Slovenije za življenjsko delo nagradilo Oskarja Kogoja

Ljubljana, 1. decembra - Društvo oblikovalcev Slovenije (DOS) je 13. podelilo priznanja za dela, ki so jih prispevali slovenski oblikovalci v letošnjem letu. Podelili so tri priznanja za oblikovalski presežek in sedem priznanj za oblikovalski dosežek, priznanje za življenjsko delo pa so letos namenili Oskarju Kogoju, so sporočili z društva.