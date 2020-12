ZN: Dve tretjini otrok po svetu doma nima interneta

Ženeva, 1. decembra - Sklad ZN za otroke (Unicef) in Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) v poročilu opozarjata, da na svetu dve tretjini otrok, starih od tri do 17 let, doma nima dostopa do interneta. Na Unicefu so ob tem opozorili, da bo onemogočen dostop do interneta, ki je ključen tudi v trenutni pandemiji covida-19, generacije mladih stal prihodnosti.