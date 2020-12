Pfizer zaprosil pri Emi za odobritev cepiva proti covidu-19

Berlin, 1. decembra - Ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemški BioNTech sta pri Evropski agenciji za zdravila (Ema) v ponedeljek vložila vlogo za pogojno dovoljenje za promet s svojim cepivom proti covidu-19 v Evropski uniji, potem ko so klinična testiranja pokazala, da je cepivo 95-odstotno učinkovito in brez pomembnejših stranskih učinkov.